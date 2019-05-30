Diriliş Ertuğrul'un final bölümünde neler oldu? Yapımcı ilk kez açıkladı
Trt 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, 150. bölümünde final yaparak dün akşam ekranlara veda etti. Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final sonrası ilk kez açıklama geldi. Peki Diriliş Ertuğrul nasıl bitti?
Trt 1'in uzun soluklu dizisi Diriliş Ertuğrul, görkemli bir finalle ekranlara veda etti. Reyting rekortmeni dizisnin devam niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman'ın ne zaman yayına gireceği de belli oldu. Diriliş Osman ekim ayında ekranlara gelecek.
Diriliş Ertuğrul finalinde ise büyük savaş başladı. Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde Ertuğrul Bey, obayı Osman'a emanet ederek veda etti. Ertuğrul ile Berke Han içlerindeki hainlerden kurtulup anlaşmalarını kucaklaşarak kutladılar. Ertuğrul Gazi, Berke Han'ın ittifakı ile kazanılacak büyük zaferlere doğru yola çıktı.
Final bölümünde neler oldu?
Ertuğrul Bey, Berkehan’ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti. Kurulacak her türlü oyuna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar, Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Arıkbuka’yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı.
Umuroğlu obasında ise hileyle oba beylerini kendi safına çeken Sırma, Taşkın Bey’i oba beyi olarak seçtirmiş ve onun evlenme teklifini Kabul etmişti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu fark eden İlbilge, Gündoğdu Bey’den yardım istemiş ve bu oyunu bozup Taşkın Bey’i etkisiz hale getirmişti.