Diriliş Ertuğrul'un final bölümünde neler oldu? Yapımcı ilk kez açıkladı

Umuroğlu obasında ise hileyle oba beylerini kendi safına çeken Sırma, Taşkın Bey’i oba beyi olarak seçtirmiş ve onun evlenme teklifini Kabul etmişti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu fark eden İlbilge, Gündoğdu Bey’den yardım istemiş ve bu oyunu bozup Taşkın Bey’i etkisiz hale getirmişti.