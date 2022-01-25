Diriliş Ertuğrul'un Artuk Bey'i Ayberk Pekcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı! Acı paylaşım
TRT1 Diriliş Ertuğrul'un Artuk Bey'i Ayberk Pekcan'ın akciğer kanseri sonucu 51 yaşında hayatını yitirmesinin ardından ünlüler camiası kahroldu. Büşra Pekin, Ayberk Pekcan'ın ardından 'Gözyaşlarımı tutamıyorum' dedi.
TRT1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisindeki 'Artuk Bey' rolüyle izleyicinin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Ayberk Pekcan 51 yaşında yaşama veda etti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan'ın vefatının ardından oyuncu camiası yıkıldı. Ayberk Pekcan ile Dilber Ay filminde rol alan Büşra Pekin ise gözyaşlarını tutamadığını belirterek "Seni çok seviyorum" dedi.
Kış Uykusu ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol alan ve bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden 51 yaşındaki Ayberk Pekcan, dün hayatını kaybetti. Oyuncunun genç yaşta ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
Hastalığını böyle duyurmuştu...
Geçtiğimiz sene ekim ayında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyleyen oyuncu, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla" demişti.
Pekcan ile Dilber Ay filminde rol alan Büşra Pekin ise ölüm haberinin ardından adeta yıkıldı. Instagram hesabından Pekcan ile fotoğrafını paylaşan Pekin, "Canım Ayberk abin. Babacan abim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Seni çok seviyorum. Allah mekanını cennet eylesin" notunu yazdı.