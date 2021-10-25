Diriliş Ertuğrul'un Artuk Bey'i Ayberk Pekcan'den kötü haber... Akciğer kanserine yakalandı!
Son olarak 'Diriliş Ertuğrul'da 'Artuk Bey' karakterini canlandıran Ayberk Pekcan, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu
Ayberk Pekcan'dan (51) üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu, akciğer kanserine yakalandığını açıkladı. Sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenen Pekcan, kemoterapi tedavisine başladığını belirtti.
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi" diyerek, kemoterapiye başladığını açıkladı.
Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Artuk Bey' karakterini canlandıran Ayberk Pekcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sevgili dostlar... On gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum.