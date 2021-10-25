Diriliş Ertuğrul'un Artuk Bey'i Ayberk Pekcan'den kötü haber... Akciğer kanserine yakalandı!

Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi" diyerek, kemoterapiye başladığını açıkladı.