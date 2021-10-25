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Diriliş Ertuğrul'un Artuk Bey'i Ayberk Pekcan'den kötü haber... Akciğer kanserine yakalandı!

Diriliş Ertuğrul'un Artuk Bey'i Ayberk Pekcan'den kötü haber... Akciğer kanserine yakalandı!

Son olarak 'Diriliş Ertuğrul'da 'Artuk Bey' karakterini canlandıran Ayberk Pekcan, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu

Diriliş Ertuğrul'un Artuk Bey'i Ayberk Pekcan'den kötü haber... Akciğer kanserine yakalandı!

Ayberk Pekcan'dan (51) üzücü haber geldi.  Ünlü oyuncu, akciğer kanserine yakalandığını açıkladı. Sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenen Pekcan, kemoterapi tedavisine başladığını belirtti. 

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Diriliş Ertuğrul'un Artuk Bey'i Ayberk Pekcan'den kötü haber... Akciğer kanserine yakalandı!

Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi" diyerek, kemoterapiye başladığını açıkladı.

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Diriliş Ertuğrul'un Artuk Bey'i Ayberk Pekcan'den kötü haber... Akciğer kanserine yakalandı!

Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Artuk Bey' karakterini canlandıran Ayberk Pekcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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Diriliş Ertuğrul'un Artuk Bey'i Ayberk Pekcan'den kötü haber... Akciğer kanserine yakalandı!

Sevgili dostlar... On gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum.

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