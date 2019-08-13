Diriliş Ertuğrul'un ardından Engin Altan Düzyatan imaj yeniledi! 5 Yıl sonra bakın ne yaptı
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan, dizinin bitmesiyle 5 yılın ardından imaj yeniledi. Düzyatan'ın yeni imajı büyük beğeni topladı.
Yayımlandığı dönem reyting rekorları kıran herkesin beğenerek izlediği dizi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, 5 yılın ardından imaj yeniledi. Düzyatan, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı yeni imajıyla beğeni topladı.
Dizisinin final yapmasının ardından imaj yenileyen Engin Altan Düzyatan, sakallarını kesti. 5 Yıl boyunca sakkalı görmeye alıştığımız Düzyatan, FOX Tv'de yayımlanacak olan yeni dizisi Kurşun için sakallarından vazgeçti.
Düzyatan'ın yeni sakalsız imajı herkes tarafından beğeni yağmuruna tutulurken Murat Cemcir de yakın arkadaşını övgülere boğdu.
Öte yandan yeni dizisi Kurşun'la ekranlara dönen Engin Altan'ın partneri de belli oldu. Daha önce Cansu Dere'ye götürülen teklifi ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nun kabul ettiği öğrenildi.