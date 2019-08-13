Diriliş Ertuğrul'un ardından Engin Altan Düzyatan imaj yeniledi! 5 Yıl sonra bakın ne yaptı

Diriliş Ertuğrul'un ardından Engin Altan Düzyatan imaj yeniledi! 5 Yıl sonra bakın ne yaptı

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan, dizinin bitmesiyle 5 yılın ardından imaj yeniledi. Düzyatan'ın yeni imajı büyük beğeni topladı.

Diriliş Ertuğrul'un ardından Engin Altan Düzyatan imaj yeniledi! 5 Yıl sonra bakın ne yaptı - Sayfa 1

Yayımlandığı dönem reyting rekorları kıran herkesin beğenerek izlediği dizi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, 5 yılın ardından imaj yeniledi. Düzyatan, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı yeni imajıyla beğeni topladı. 

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Diriliş Ertuğrul'un ardından Engin Altan Düzyatan imaj yeniledi! 5 Yıl sonra bakın ne yaptı - Sayfa 2

Dizisinin final yapmasının ardından imaj yenileyen Engin Altan Düzyatan, sakallarını kesti. 5 Yıl boyunca sakkalı görmeye alıştığımız Düzyatan, FOX Tv'de yayımlanacak olan yeni dizisi Kurşun için sakallarından vazgeçti. 

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Diriliş Ertuğrul'un ardından Engin Altan Düzyatan imaj yeniledi! 5 Yıl sonra bakın ne yaptı - Sayfa 3

Düzyatan'ın yeni sakalsız imajı herkes tarafından beğeni yağmuruna tutulurken Murat Cemcir de yakın arkadaşını övgülere boğdu. 

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Diriliş Ertuğrul'un ardından Engin Altan Düzyatan imaj yeniledi! 5 Yıl sonra bakın ne yaptı - Sayfa 4

Öte yandan yeni dizisi Kurşun'la ekranlara dönen Engin Altan'ın partneri de belli oldu. Daha önce Cansu Dere'ye götürülen teklifi ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nun kabul ettiği öğrenildi.

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