Diriliş Ertuğrul'da final öncesi şoke eden ayrılık! Ünlü ismin vedası olay olacak
TRT 1'in Çarşamba günleri reyting rekorları kıran ve final için gün sayan Diriliş Ertuğrul dizisinin önümüzdeki bölümünde beklenmeyen bir ayrılık meydana gelecek.
TRT'nin en çok izlenen tarihi dizisi olan Diriliş Ertuğrul'da final öncesi büyük olaylar yaşanmaya devam ediyor. Herkes final bölümünde Ertuğrul Gazi'nin ölüm sahnesini merakla beklerken, diziden ünlü bir ismin ayrılacağı öğrenildi. Diriliş Ertuğrul'un önümüzdeki Çarşamba yayınlanacak 143. bölümüyle Ertuğrul Gazi'nin izleyenler tarafından adeta nefret edilen düşmanının öleceği ortaya çıktı.
Kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun ve Nurettin Sönmez gibi ünlü isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul'da, daha önce 'Mehmetçik Kutül Amare', 'Hayat Şarkısı' ve 'Yedi Güzel Adam' gibi dizilerde oynayan ünlü ismin vedası olay olacak.
Canlandırdığı Uranos karakteriyle dizi severler tarafından pek beğenilmese de gerçek hayatında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uğur Karabulut, önümüzdeki bölümle Diriliş Ertuğrul'a veda edecek. Peki daha önce farklı projelerde karşımıza çıkan Uğur Karabulut kimdir?
Uğur Karabulut kimdir?
Uğur Karabulut, 19 Kasım 1983 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çanakkale Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümü'nden mezun oldu. Bir çok dizide rol alan oyuncu Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu dizisinde dikkat çekti.