Diriliş Ertuğrul'da final öncesi şoke eden ayrılık! Ünlü ismin vedası olay olacak

TRT'nin en çok izlenen tarihi dizisi olan Diriliş Ertuğrul'da final öncesi büyük olaylar yaşanmaya devam ediyor. Herkes final bölümünde Ertuğrul Gazi'nin ölüm sahnesini merakla beklerken, diziden ünlü bir ismin ayrılacağı öğrenildi. Diriliş Ertuğrul'un önümüzdeki Çarşamba yayınlanacak 143. bölümüyle Ertuğrul Gazi'nin izleyenler tarafından adeta nefret edilen düşmanının öleceği ortaya çıktı.