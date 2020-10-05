Diriliş Ertuğrul yıldızı Kayra Şenocak'ın son hali şoke etti 1 yıl içinde 40 kilo verdi
Kayra Şenocak'ın son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Oyuncu 1 yıl içinde 40 kilo vererek büyük değişime uğradı.
'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan 52 yaşındaki sevilen oyuncu Kayra Şenocak, aşırı kiloları için çıktığı yolda, adeta eridi. Şenocak, bir yılda 40 kilo verdi.
Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, şunları anlattı:
"En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim"
Eşinin desteğiyle disiplinli bir yaşama geçen Şenocak şunları söyledi:
"Sokakta yürürken yanınızdan geçen insanların 'ne kadar kilo almış' demesi, arkadaş ortamlarında konunun dönüp dolaşıp kilonuza gelmesi, bedeninize uygun kıyafet bulamamak özgüven kaybına neden oldu."