Diriliş Ertuğrul yıldızı Engin Altan Düzyatan yine takdir topladı bakın bu sefer ne yaptı

"Bu sevgi nedeniyle çok mutluyum. Size ilham verdiğimizi görüyorum. Çok zor bir roldü fakat inanılmazdı. Sevginiz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bu çocukları bir araya getirdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım bir gün görüşürüz."