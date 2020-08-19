Diriliş Ertuğrul yıldızı Engin Altan Düzyatan yine takdir topladı bakın bu sefer ne yaptı
Diriliş Ertuğrul dizisinin yankısı yurt dışında sürerken dizinin başrolü Engin Altan Düzyatan, zorlu hastalıklarla mücadele eden ve "Diriliş Ertuğrul" dizisi hayranı 3 Pakistanlı çocuk ile sosyal medya platformu aracılığıyla buluştu.
Bir dönem TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca yayımlanan, Türkiye'nin yanı sıra birçok yabancı ülkede de yankı uyandıran Diriliş Ertuğrul dizisi, hala yurt dışında gösterilmeye devam ediyor. Dizinin başrolü Engin Altan Düzyatan da bu ilgiden oldukça memnun olduğunu yabancı hayranlarına gösterdiği ilgiyle belli ediyor.
Engin Altan Düzyatan, zorlu hastalıklarla mücadele eden ve "Diriliş Ertuğrul" dizisi hayranı 3 Pakistanlı çocuk ile sosyal medya platformu aracılığıyla buluştu. Make a Wish Pakistan ve Bir Dilek Tut Derneği Türkiye iş birliğinde gerçekleşen etkinlik, Facebook üzerinden yayınlandı.
Orak hücreli anemi ve Akdeniz anemisi hastalıklarıyla mücadele eden 14 yaşındaki Fizza Khuda Baksh, 17 yaşındaki Sohail Umer ve 15 yaşındaki Sidra Khan'ın dönem kıyafetleriyle katıldığı programda duygularını aktaran Düzyatan, şunları söyledi:
"Bu sevgi nedeniyle çok mutluyum. Size ilham verdiğimizi görüyorum. Çok zor bir roldü fakat inanılmazdı. Sevginiz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bu çocukları bir araya getirdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım bir gün görüşürüz."