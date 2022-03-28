Diriliş Ertuğrul oyuncusu Erkan Kaledibi canına kıydı! Eve giren babanın dünyası başına yıkıldı: Meğer...
Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Yasak Elma, Kırgın Çiçekler dizilerinde rol alan genç oyuncu Erkan Kaledibi evinde ölü bulundu. Kaledibi'nin son paylaşımı ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Adapazarı Maltepe Mahallesinde meydana geldi.
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32 yaşındaki Erkan Kaledibi'nden babası bir süredir haber alamayınca meraklandı.
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Medyabar'ın haberine göre üst katta yaşayan babası eve girdiğinde oğlunun hareketsiz halde yattığını gördü.
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Eve çağrılan 112 Acil Sağlık Ambulansı ekibi Erkan Kaledibi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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