Diriliş Ertuğrul için son karar verildi! Yeni sezonda adı değişiyor
Reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul'da beraber rol almak istemeyen Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan için çözüm üretildi. Dizi yeni sezonunda ismini değiştirecek.
TRT 1 ekranlarının fırtınalar estiren dizisi Diriliş Ertuğrul'un final tarihi belli olmuştu. Fenomen dizi 150. bölümü ile 29 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara veda edecek. Yeni sezonda ekranlara Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu yansıtacak dizide Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit birlikte oynamak istemeyince çözüm bulundu.
Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri yalanlayarak, dizinin devam edeceğini ve kendisinin de kadroda olacağını söylemişti. Ancak Burak Özçivit ile birlikte aynı dizide yer almak istemeyince sonuç Düzyatan'ın dediği gibi olamadı.
Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih değişecek ve Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek.
Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak.