Diriliş Ertuğrul final yaptı! Oyunculardan veda mesajları geldi
Trt 1 ekranlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul, dün yayınlanan 150. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizi oyuncularından veda mesajları geldi.
Diriliş Ertuğrul dizisi, görkemli bir finalle ekranlara veda etti. Dizinin devamı niteliğinde yeni sezonda yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in başrolünde olarak başlaması beklenen Diriliş Ertuğrul dizisi 5 sezonluk ekran macerasını dün akşam tamamladı. Seyirciye veda eden dizinin başrol oyuncuları son bölümle birlikte mesajlar yayınladı.
Öykü Çelik
"Ne kadar son sezonunda katılmış olsam da bunu asla hissettirmeyen hem duygusal hem de mesleğimde profesyonel anlamda hayatımın en önemli kilometre taşlarından biri olarak kalacak olan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizimizin son bölümüne de emeğimin geçmiş olması mutluluğuyla başta değerli yönetmenimiz Metin Günday ve değerli yapımcımız Mehmet Bozdağ sonrasında canla başla çalışıp, hikayenin içinde yaşayıp, yol gösteren yönetmenlerimiz Fethi Bayram, Ahmet Yılmaz a, tanışma ve çalışma fırsatım olduğu için şanslı olduğum oyuncu arkadaşlarım ve diğer set ekibinin tamamına çok teşekkür edip bundan sonra da aynı işlerde buluşma dileğimi söylemek isterim.."
Didem Balçın
"Başladığın gibi ya da daha iyisiyle bitireceksin yaptığın işi... Yapımından oyuncusuna senaryosundan aksiyonlarına kadar tüm ekibin emeğiyle var olan, sevilen, değer gören ,ilginizle her gün daha iyiye giden Diriliş Ertuğrul final yapıyor... Emeği olanlar , kalbimde yeri sonuna kadar olanlar , rolümü oynamam için, sözüyle , varlığıyla, bir fırça darbesiyle ya da ufak bir desteğiyle bir şekilde yanımda olanlar ve siz seyirciler.. Beraber olduğumuz her an yorumlarınızla desteğinizle iyi ki bu işteyim dedirttiniz. Yeni yollarda görüşmek üzere.. 5 yıl önceden bugüne kadar emeği olan tüm dostlar.. sevgiyle kalın.... "
Nurettin Sönmez
"Hey Gidi Koca Bamsı ! Kim bilir Bir Yerde, Bir Hâlde Yine Buluşur muyuz Seninle... Sen Olmak Çok Güzel, Çok Kuvvetli ve Çok Özeldi. Ben Nurettin Sönmez Şimdilik Gidiyorum. Sen Bamsı Beyrek Sonsuza Kadar Özel ve Güzel Kal. Muhabbetle; Elveda."