Dipsiz Göl hakkında flaş gelişme hazine için kurutup toprakla dolduranlar bakın kimmiş
GÜMÜŞHANE'de, 12 bin yıllık Dipsiz Göl önce yasal izinle define sevdasını kazdırıldı ardından toprakla doldurulup üzeri kapatıldı.
Gümüşhane'de buzul çağından kalma 12 bin yıllık gölün kurutulmasının ardından görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı. Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, soruşturma başlatmıştı. Gümüşhane Valiliği'nden yeni yapılan açıklamaya göre ise Dipsiz Göl'ün rehabilitasyonu için çalışma yapılacak.
Maalesef Dipsiz Göl'de define var iddiaları 12 bin yıllık tarihi yok etti. Gümüşhane Valiliği, Dipsiz Göl'ün rehabilitasyonunun sağlanabilmesi için akademisyenler ve teknik elemanlarla görüş alışverişi içerisinde planlamalar yapıldığını, hemen çalışmalara başlanarak gerekli düzenlemelerin gerçekleştirileceğini bildirdi.
Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu.
Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazıya izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı.