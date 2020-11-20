Diplomasız tedavi uygulayan Metin Hara ifade verdi 5 yıl hapsi isteniyor

''Sufi Nefesi hastalığı iyileştirmek değil, iyilik halini arttırmaktır. Etkinliklerimizde, her katılımcıdan tıbbi müdahale yerine geçmediğine dair ıslak imzalı belge alınmaktadır. Benzer konularda etkinlik yapan insanların birçok kanun ihlali yaptığını görmüşken, böyle bir durum içinde olmam beni yaralamıştır."