Diplomalı muskacının foyası çıktı! 5000 yaşındayım cinlerim var dedi özel bölgesine sürdü

İksir yaptırıp içirdi

Midye kabuğundan, kuş tüyünden koku yaptığını söyleyen psikologun danışanlarına iksir yaptığını o iksiri içirdiği hatta vücudunun farklı bölgelerine sürdürdüğü de iddialar arasında... Anne, olayı yargıya taşıdı. Kanal D'ye konuşan anne 'Çok tanınmış markaların kokuları vardı, böyle psikolog olur mu?'