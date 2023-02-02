Diplomalı muskacının foyası çıktı! 5000 yaşındayım cinlerim var dedi özel bölgesine sürdü
Cin çıkarıyor, muska yazıyor hem de bunları diplomasıyla yapıyor! İstanbul'da yaşanan olay akıllara durgunluk veren cinsten, kızının son dönemde yaşadığı sorunlar sonrasında arkadaşlarının tavsiyesi üzerine psikoloğa giden bir anne orada gördüklerinden sonra büyük şok geçirdi. Diplomalı psikoloğun yaptıkları tek tek ortaya çıktı.
Görünmeyen varlıklarla konuştuğunu onlara her istediğini yaptırdığını iddia ediyor. Yüzünü ve kimliğini gizleyen bir anne kızının son dönemde yaşadığı psikolojik sorunlardan sonra arkadaşlarının da zorlamasıyla o psikoloğa gitti. Psikoloğun kızına söylediği sözleri paylaşan annenin anlattıkları şok etti.
'5000 bin yaşındayım ışık varlıklarım var, seni istiyorlar..."
'Benim ışık varlığım var seni istiyorlar, anneni de istiyorlar ama sen şifacısın annen cadı!
Benim cinlerim var, beş bin yaşındayım' şeklinde konuşmaları anlatan anne, durumdan çok rahatsız oldu hemen aynı psikoloğa giden arkadaşlarıyla konuştu.
İksir yaptırıp içirdi
Midye kabuğundan, kuş tüyünden koku yaptığını söyleyen psikologun danışanlarına iksir yaptığını o iksiri içirdiği hatta vücudunun farklı bölgelerine sürdürdüğü de iddialar arasında... Anne, olayı yargıya taşıdı. Kanal D'ye konuşan anne 'Çok tanınmış markaların kokuları vardı, böyle psikolog olur mu?'