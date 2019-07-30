Diocaesarea Antik Kenti'nin dini merkezi Zeus'a adanan tapınak gün yüzüne çıkarılıyor!
MERSİN'in Silifke ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uzuncaburç Mahallesi'nde M.Ö. 2'nci yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalan Rahip Krallar Hanedanlığı'nın yaşadığı Diocaesarea Antik Kenti'nde nihayet kazı çalışmaları başlatılıyor.
Kazı çalışmaları Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mersin Üniversitesi'ne verildi. Kazı çalışmalarına Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç.Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlık yapacak ve bir ekiple çalışacak.
Doç. Dr. Aydınoğlu başkanlığındaki ekip Uzuncaburç Mahallesi’ne gelerek Diocaesarea Antik Kenti’nde kazı öncesi bölgeyi gezerek ölçümlerinin de sonuna geldi.
Önümüzdeki günlerde başlayacak olan kazı çalışmalarına arkeoloji, mimarlık, şehir bölge planlama, jeoloji, harita mühendisliği, sanat tarihi, antropoloji gibi birçok alanda akademisyenler ve öğrenciler katılacak.
Sahip olduğu konumu ve kalıntıları ile bölgede yer alan en önemli antik kentlerden biri olan Diocaesarea'da gerçekleştirilecek olan arkeolojik kazılar, kentin sahip olduğu arkeolojik potansiyeli ortaya çıkaracak olması açısından önem taşıyor.
Ayrıca, antik kentteki iyi korunmuş durumdaki birçok arkeolojik kalıntının kayıt altına alınması ve bunlara yönelik bilimsel koruma tedbirlerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.