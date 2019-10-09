Dinleyicisi 'Ahey ahey' diye bağırınca Sıla şarkıyı yarıda kesip bakın ne yaptı

Ünlü Şey Hazer Amani ile yaşadığı aşk ile gündemde olan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, Harbiye konserilerine hız kesmeden devam ediyor. Bu sene Harbiye'de 7 gece konser verecek olan Sıla, dün gece yine sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.