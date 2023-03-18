Dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı: Bıçakla yaralayıp darp etti, arabasını bu hale getirdi!

Telefondaki tartışmanın ardından kadının yaşadığı eve giden Y.Ş., burada A.A. görüşmek istedi. Bir süre A.A. ile görüşen Y.Ş. tartışma ve sonrasında çıkan kavgada kadını bıçakla elinden ve boynundan hafif kesi şeklinde yaralayıp darp etti.