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Dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı: Bıçakla yaralayıp darp etti, arabasını bu hale getirdi!

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Dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı: Bıçakla yaralayıp darp etti, arabasını bu hale getirdi!

AKSARAY’da kavga ettiği dini nikahlı eşini bıçakla hafif yaralayan şahıs, daha sonra kullandıkları otomobilin camlarını kırdı, zarar verdi. Hafif kesiyle yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli, polis aracına da saldırarak camları kırdı.

Dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı: Bıçakla yaralayıp darp etti, arabasını bu hale getirdi!

Olay, Coğlaki Mahallesi 1225 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 20 yıldır dini nikahlı olarak yaşadığı iddia edilen ve son 1,5 yıldır ayrı yaşadıkları öğrenilen Y.Ş. ve A.A. telefonda tartışmaya başladı.

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Dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı: Bıçakla yaralayıp darp etti, arabasını bu hale getirdi!

Telefondaki tartışmanın ardından kadının yaşadığı eve giden Y.Ş., burada A.A. görüşmek istedi. Bir süre A.A. ile görüşen Y.Ş. tartışma ve sonrasında çıkan kavgada kadını bıçakla elinden ve boynundan hafif kesi şeklinde yaralayıp darp etti.

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Dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı: Bıçakla yaralayıp darp etti, arabasını bu hale getirdi!

Ardından hızını alamayan Y.Ş. kadının babasının üzerine kayıtlı olan otomobile saldırdı. Aracın camlarını kırıp taş ve sopalarla araca saldıran Y.Ş. araca zarar verdi.

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Dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı: Bıçakla yaralayıp darp etti, arabasını bu hale getirdi!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine olayı bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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