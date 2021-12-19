Dindar seçmen anketinden bomba sonuçlar! AK Parti ‘dindar seçmen’ desteğini yitiriyor mu?

Dindar seçmenler muhalefete mesafeliler

Dindar vatandaşlara odaklanan çalışmada ‘dindarlık düzeyi’, seçmenlerin kendilerini ne kadar dindar olarak gördükleri, gündelik hayatlarını ne ölçüde dini vecibelere göre düzenledikleri ve ne sıklıkta namaz kıldıklarına göre belirlendi. Dindarlığın oldukça yüksek olduğunu gösteren sonuçlara göre dindar seçmenler ayrıca CHP başta olmak üzere muhalefete de mesafeliler.