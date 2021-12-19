Dindar seçmen anketinden bomba sonuçlar! AK Parti ‘dindar seçmen’ desteğini yitiriyor mu?
Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Gaziantep ve Kocaeli'de dindar seçmenler üzerinde yapılan anketten çok çarpıcı sonuçlar çıktı. Dindar seçmenin özellikle AK Parti ile ilişkilerinin sorgulandığı ankete göre, AK Parti dindar seçmenlerin desteğini mi kaybediyor?
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin ‘dindar seçmen’ anketinin sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz ay yapılan ankette, dindar seçmenlerin siyasi tercihleri ve sebepleri araştırıldı, ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Buna göre, 3 yıl önce yapılan anketteki AK Parti desteği azalan dindar seçmen, artık partiyi ‘savunamamaktan’ muzdarip.
Araştırma, Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Gaziantep ve Kocaeli illerinde ve İstanbul’un dindar seçmen yoğunluklu ilçelerinin belli semtlerinde 2 bin 424 kişi ile yüz yüze olarak gerçekleştirildi.
Dindar seçmenler muhalefete mesafeliler
Dindar vatandaşlara odaklanan çalışmada ‘dindarlık düzeyi’, seçmenlerin kendilerini ne kadar dindar olarak gördükleri, gündelik hayatlarını ne ölçüde dini vecibelere göre düzenledikleri ve ne sıklıkta namaz kıldıklarına göre belirlendi. Dindarlığın oldukça yüksek olduğunu gösteren sonuçlara göre dindar seçmenler ayrıca CHP başta olmak üzere muhalefete de mesafeliler.
İktidar desteğinde yüzde 14 kayıp
Araştırma sonuçları, dindar bölgelerde Cumhur İttifakı’na desteğin hala sürdüğünü fakat kayıplar yaşadığını gösteriyor. Cumhur İttifakı bu bölgelerde 9.6 puan düşüşle, (yüzde 14 kayıp) yüzde 68.1’den yüzde 58.5’a gerilemiş.