Dinamit yüklü kamyonet devrildi yol 7 saat kapalı kaldı! Bomba imha uzmanları tek tek topladı
BURSA- İzmir yolunda dinamit yüklü kamyonet devrilince dinamitler yola saçıldı. Yol hemen araç trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanları nezaretinde 7 saat süren çalışma sonrası Bursa-İzmir yolu trafiğe açıldı.
Bursa'da dinamit yüklü kamyon devrildi, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Bomba imha uzmanları nezaretinde yol 7 saatte temizlendikten sonra trafiğe açılabildi.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir yolu Doğanköy mevkiinde meydana geldi. Dinamit yüklü kamyon, Naci A. idaresinde 16 EJL 05 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dinamit yüklü kamyon devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevre güvenliği alarak kaza bölgesine araç ve yayaların yaklaşmasına izin vermedi.