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Dinamit yüklü kamyonet devrildi yol 7 saat kapalı kaldı! Bomba imha uzmanları tek tek topladı

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Dinamit yüklü kamyonet devrildi yol 7 saat kapalı kaldı! Bomba imha uzmanları tek tek topladı

BURSA- İzmir yolunda dinamit yüklü kamyonet devrilince dinamitler yola saçıldı. Yol hemen araç trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanları nezaretinde 7 saat süren çalışma sonrası Bursa-İzmir yolu trafiğe açıldı.

Dinamit yüklü kamyonet devrildi yol 7 saat kapalı kaldı! Bomba imha uzmanları tek tek topladı

Bursa'da dinamit yüklü kamyon devrildi, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Bomba imha uzmanları nezaretinde yol 7 saatte temizlendikten sonra trafiğe açılabildi. 

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Dinamit yüklü kamyonet devrildi yol 7 saat kapalı kaldı! Bomba imha uzmanları tek tek topladı

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir yolu Doğanköy mevkiinde meydana geldi. Dinamit yüklü kamyon, Naci A. idaresinde 16 EJL 05 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı.

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Dinamit yüklü kamyonet devrildi yol 7 saat kapalı kaldı! Bomba imha uzmanları tek tek topladı

Çarpmanın etkisiyle dinamit yüklü kamyon devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Dinamit yüklü kamyonet devrildi yol 7 saat kapalı kaldı! Bomba imha uzmanları tek tek topladı

İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevre güvenliği alarak kaza bölgesine araç ve yayaların yaklaşmasına izin vermedi.

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