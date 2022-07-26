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Dinamit döşeyip patlattılar! İsrail güçlerinin asıl amacı buymuş

Dinamit döşeyip patlattılar! İsrail güçlerinin asıl amacı buymuş

İSRAİL hapishanelerinde tutuklu bulunan iki Filistinliye ait evler, İsrail güçlerinin hedefi oldu. Evler dinamitle doldurulup patlatılarak yıkıldı. Filistinlilere ait evleri çeşitli bahanelerle yıkmaya başlayan İsrail güçlerinin asıl amacı ne?

Dinamit döşeyip patlattılar! İsrail güçlerinin asıl amacı buymuş

İsrail askerleri, yıkımı gerçekleştirmek üzere sabah saatlerinde Selfit kentine geldi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular Yusuf Asi ile Yahya Meri'nin kentteki evleri patlayıcı yerleştirilerek yıkıldı.

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Dinamit döşeyip patlattılar! İsrail güçlerinin asıl amacı buymuş

Yıkım öncesinde İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında çıkan olaylarda 5 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

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Dinamit döşeyip patlattılar! İsrail güçlerinin asıl amacı buymuş

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

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Dinamit döşeyip patlattılar! İsrail güçlerinin asıl amacı buymuş

Öldürülen Yahudi'nin intikamını evleri yıkarak aldılar

İsrail, Asi ve Meri'yi 29 Nisan'da bir Yahudi yerleşim biriminde çalışan güvenlik görevlisini öldürmekle suçluyor.

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