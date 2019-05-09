Dilli kareler her yerde! Berrak Tüzünataç sosyal medyayı salladı!
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, paylaşımlarıyla sosyal medyada olay oldu. Tüzünataç, her fotoğrafında dilinin dışarıda olduğunu fark edince paylaşımları dur durak bilmedi.
Oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları incelerken pek çok pozunda dilinin dışarıda olduğunu fark etti. Kendisinin de dikkatini çeken bu detayın ardından hesabından bununla ilgili paylaşımlarda bulunmaya başlayan Tüzünataç, arkadaşlarından da gelen fotoğraflarla olayı iyice büyüttü.
Genellikle gündelik hayatına dair renkli paylaşımlarda bulunan Berrak Tüzünataç, Instagram hesabının hikaye kısmından dilinin dışarıda göründüğü bir kareyi paylaştı. Güzel oyuncu hemen ardından pek çok fotoğrafında dilinin dışarıda olduğunu fark etti ve bununla ilgili esprili paylaşımlarda bulunmaya başladı.
Berrak Tüzünataç, ''Fotoğraflarda neden sürekli dilimi çıkarıyorum ya'' diyerek sosyal medya paylaşımlarına devam etti.
Tüzünataç, bu fotoğraflarını ''Demek öyle beğeniyorum kendimi'' diyerek yorumladı.