BIST 10.939
DOLAR 42,45
EURO 49,13
ALTIN 5.679,81

Dilin Döger ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Atakan Özkaya Melis Işıtan ile aşk mı yaşıyor?

|
Dilin Döger ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Atakan Özkaya Melis Işıtan ile aşk mı yaşıyor?

Son günlerde oyuncu Melis İşiten ile Atakan Özkaya arasında aşk yaşandığı yönündeki iddialar magazin gündeminde geniş yer buldu. Ancak İşiten, ortaya atılan bu söylentilere sosyal medya üzerinden net bir yanıt verdi.

Dilin Döger ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Atakan Özkaya Melis Işıtan ile aşk mı yaşıyor? - Resim: 1

Oyuncu, son günlerde hakkında çıkan yeni bir ilişki haberine sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

18
Dilin Döger ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Atakan Özkaya Melis Işıtan ile aşk mı yaşıyor? - Resim: 2

2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen ve bu evlilikten bir kız çocuğu olan Melis İşiten, Kaygılaroğlu ile 2019 yılında yollarını ayırmıştı.

28
Dilin Döger ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Atakan Özkaya Melis Işıtan ile aşk mı yaşıyor? - Resim: 3

İddiaların merkezinde, Uzak Şehir dizisinde "Kaya" karakterini canlandıran 27 yaşındaki Atakan Özkaya bulunuyordu. 

38
Dilin Döger ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Atakan Özkaya Melis Işıtan ile aşk mı yaşıyor? - Resim: 4

Sosyal medyada ve bazı televizyon programlarında Özkaya ile İşiten’in birlikte olduğu yönünde yorumlar yapılırken, iddialar kısa sürede gündeme oturdu.

48