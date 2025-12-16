''Dilimin ucunda'' hissi, Türkiye'de yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı o hastalığın ilk sinyali olabilir!

Türkiye'de yaklaşık 700 bin kişi alzheimer ve diğer demans türleriyle yaşamını sürdürüyor. Bu hastalıklarda erken tanı, hem tedavi süreci hem de yaşam kalitesi açısından kritik önem taşıyor. 2023'te yayımlanan çarpıcı bir araştırma, hastalığın ilk işaretlerinin pahalı ve karmaşık testlerden ziyade, günlük konuşma alışkanlıklarımızda saklı olabileceğine dikkat çekiyor.