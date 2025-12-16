''Dilimin ucunda'' hissi, Türkiye'de yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı o hastalığın ilk sinyali olabilir!
Alzheimer ve bunamanın ilk ipuçları, pahalı testlerden çok gündelik konuşmalarla ortaya çıkabiliyor. Bilim insanları, konuşmanın yavaşlaması ve kelime bulmada yaşanan zorlanmaların, bilişsel gerilemenin erken uyarıları olabileceğini söylüyor. Çoğu kişinin yaşadığı ''dilimin ucunda'' hissi ise bunun sinyalini veriyor olabilir...
Türkiye'de yaklaşık 700 bin kişi alzheimer ve diğer demans türleriyle yaşamını sürdürüyor. Bu hastalıklarda erken tanı, hem tedavi süreci hem de yaşam kalitesi açısından kritik önem taşıyor. 2023'te yayımlanan çarpıcı bir araştırma, hastalığın ilk işaretlerinin pahalı ve karmaşık testlerden ziyade, günlük konuşma alışkanlıklarımızda saklı olabileceğine dikkat çekiyor.
Toronto Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, konuşma ritmindeki değişikliklerin veya doğru kelimeyi bulmada yaşanan yaygın zorlukların, bilişsel gerilemenin erken ve açık göstergeleri olabileceğine inanıyor.
Herkesin zaman zaman yaşadığı, aranan kelimenin hafızanın yüzeyine çıkmakta zorlandığı "dilimin ucunda" hissi, 60 yaşından sonra daha sık rastlanan bir durum haline gelebiliyor.
Nörobilimci Jed Meltzer, bu durumu şöyle açıklıyor: “Bu durum, doktorların bilişsel gerilemeyi daha hızlı tespit etmelerine ve yaşlı yetişkinlerin yaşlandıkça beyin sağlıklarına dikkat etmelerine yardımcı olmak için konuşma hızının standart bilişsel değerlendirmelerin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.”