Dili tutuldu vıcık vıcık etti! Survivor karıştı Evrim Nagihan birbirine girdi: Acun Ilıcalı büyük ödülü duyurdu
Survivor'da bu hafta elemenin olmayacağı fakat eleme adayların olacağı yarışmada Evrim, hem Anıl hem de Nagihan ile çok sert tartışma yaşadı.
Survivor 2022 yarışmasında uzun süredir görülmemiş büyük ödül için takımlar kıran kırana yarıştı. Uzun bir aradan sonra Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen oyunun ödülü ise Hull City maçı.
Kazanan takım, jetlerle adadan alınacak, İngiltere'ye götürülecek. Yarışmacılar seyahatleri boyunca da kendilerine verilen telefonla ödülü kaydedebilecekler.
Ilıcalı, ödül oyununun bugün ve yarın, yani toplamda iki gün yapılacağını duyurdu. Oyunu iki kez kazanan ödüle gidecek.
Takımlar berabere kalırsa final oyununa çıkacak. 8 Mayıs Survivor ödül oyununun ilk turunun kazananı gönüllüler oldu. Oyunun ikinci turu ise bugün gerçekleşecek.