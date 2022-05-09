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Dili tutuldu vıcık vıcık etti! Survivor karıştı Evrim Nagihan birbirine girdi: Acun Ilıcalı büyük ödülü duyurdu

Dili tutuldu vıcık vıcık etti! Survivor karıştı Evrim Nagihan birbirine girdi: Acun Ilıcalı büyük ödülü duyurdu

Survivor'da bu hafta elemenin olmayacağı fakat eleme adayların olacağı yarışmada Evrim, hem Anıl hem de Nagihan ile çok sert tartışma yaşadı.

Dili tutuldu vıcık vıcık etti! Survivor karıştı Evrim Nagihan birbirine girdi: Acun Ilıcalı büyük ödülü duyurdu

Survivor 2022 yarışmasında uzun süredir görülmemiş büyük ödül için takımlar kıran kırana yarıştı. Uzun bir aradan sonra Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen oyunun ödülü ise Hull City maçı. 

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Dili tutuldu vıcık vıcık etti! Survivor karıştı Evrim Nagihan birbirine girdi: Acun Ilıcalı büyük ödülü duyurdu

Kazanan takım, jetlerle adadan alınacak, İngiltere'ye götürülecek. Yarışmacılar seyahatleri boyunca da kendilerine verilen telefonla ödülü kaydedebilecekler.

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Dili tutuldu vıcık vıcık etti! Survivor karıştı Evrim Nagihan birbirine girdi: Acun Ilıcalı büyük ödülü duyurdu

Ilıcalı, ödül oyununun bugün ve yarın, yani toplamda iki gün yapılacağını duyurdu. Oyunu iki kez kazanan ödüle gidecek. 

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Dili tutuldu vıcık vıcık etti! Survivor karıştı Evrim Nagihan birbirine girdi: Acun Ilıcalı büyük ödülü duyurdu

Takımlar berabere kalırsa final oyununa çıkacak. 8 Mayıs Survivor ödül oyununun ilk turunun kazananı gönüllüler oldu. Oyunun ikinci turu ise bugün gerçekleşecek.

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