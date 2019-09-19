Dili sayesinde yılda 600 bin TL kazanıyor! Servetine servet katıyor
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Mikayla Saravia, dili sayesinde yılda 100 bin dolar yani yaklaşık 600 bin lira kazanıyor.
Amerikalı sosyal medya fenomeni Mikayla Saravia, 16 santimetrelik diliyle servetine servet katıyor. Anormal derecede uzun dili sayesinde yılda 100 bin dolar yani yaklaşık 600 bin lira gelir elde ediyor.
111
21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Saravia'nın 2 milyon Instagram takipçisi bulunuyor.
211
New York Post'ta yer alan habere göre; Saravia'ya yemek yerken veya bir yiyeceği yalarken videolarını paylaşması için paylaşım başına 900 ila 3.000 dolar arasında ödeme yapılıyor.
311
Kariyerinin henüz başında olduğunu söyleyen Saravia, “En büyük ilham kaynağım annem” dedi.
411