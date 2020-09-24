Diletta Leotta Zlatan Ibrahımovic ile yasak aşk iddiası hakkında konuştu
Boksör sevgilisi Daniele Scardina ile ayrıldıktan sonra Milan forması giyen evli Zlatan Ibrahımovic ile aşk yaşadığı iddia edilen spor dünyasının en ünlü kadın spikerleri arasında yer alan Diletta Leotta, sessizliğini bozdu.
Spor dünyasının en ünlü kadın spikerleri arasında yer alan İtalyan güzel Diletta Leotta, ülkesinde magazin sayfalarının manşetlerinden düşmüyor.
Bir süredir aşk yaşadığı ve corona virüs pandemisi sürecinde birlikte karantinaya girdiği boksör sevgilisi Daniele Scardina ile olaylı şekilde ayrılan Leotta, bir süredir Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic ile birlikte olduğu iddialarıyla konuşuluyor.
Menajerinin "Reklam işbirliği için bir araya gelmiş iki profesyonel insan ve ortada ilişki yok" ifadelerine rağmen iddiaların ardı arkası kesilmeyince 29 yaşındaki spiker sessizliğini bozdu.
Diletta Leotta, evli bir adamla birlikte olmanın kendi etik ilkelerine ayrı olduğunu ifade ederek Zlatan Ibrahimovic ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı.