Diletta Leotta Zlatan Ibrahımovic ile yasak aşk iddiası hakkında konuştu

Bir süredir aşk yaşadığı ve corona virüs pandemisi sürecinde birlikte karantinaya girdiği boksör sevgilisi Daniele Scardina ile olaylı şekilde ayrılan Leotta, bir süredir Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic ile birlikte olduğu iddialarıyla konuşuluyor.