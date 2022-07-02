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Dilencilerin yeni oyunu pes dedirtti! Öyle bir şey yapıyorlar ki duyanlar şok oluyor

Dilencilerin yeni oyunu pes dedirtti! Öyle bir şey yapıyorlar ki duyanlar şok oluyor

İSTANBUL Eyüpsultan’da çöpten ekmek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapıp dilenen bir kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. Ekipleri görünce panikleyen dilencinin üzerinden çıkan para duyanları şok etti.

Dilencilerin yeni oyunu pes dedirtti! Öyle bir şey yapıyorlar ki duyanlar şok oluyor

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede genel denetim, takip ve uygulamalarını sürdürüyor.

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Dilencilerin yeni oyunu pes dedirtti! Öyle bir şey yapıyorlar ki duyanlar şok oluyor

Eyüpsultan’da Göktürk Kemerburgaz yolunda bir dilenci, çöp konteynerini karıştırarak topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yaparken yakalandı.

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Dilencilerin yeni oyunu pes dedirtti! Öyle bir şey yapıyorlar ki duyanlar şok oluyor

İlçe dışında ikamet ettiğini, hurda plastik ve pet şişe topladığını iddia eden kadının elinde bulunan poşetleri inceleyen zabıta ekipleri, dilencilikten kazandığı paraları poşetlerde bulunan ekmeklerin arasına gizlediğini tespit etti. 

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Dilencilerin yeni oyunu pes dedirtti! Öyle bir şey yapıyorlar ki duyanlar şok oluyor

Ekmeklerin de olduğu poşetten 2 bin 400 TL çıktı.
Ekipler, dilenciyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. N.Ç. isimli dilenciye “Kabahatler Kanunu” gereği cezai işlem uyguladı.

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