Dilek İmamoğlu'nun başörtülü fotoğraflarına yorum yağdı! "Türkiye’nin Barbie’si" diyen de var eleştiren de...
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun bir iftarda dua edilirken başını örttüğü anlarda çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. "Türkiye'nin Barbie'si diyen de çıktı, Ekrem İmamoğlu'nu kıskanan da. Dilek İmamoğlu'na "şekilci" diyen de var...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun başörtülü bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'le birlikte katıldıkları iftar yemeğinde Dilek İmamoğlu, dua edilirken Akşener'le birlikte başını örtmüştü.
Dilek İmamoğlu'nun başörtülü fotoğrafıyla ilgili sosyal medyada beğeni rekoru kırarken, yorumlar da birbiriyle çarpıştı. Ekrem İmamoğlu'nu çok şanslı bulduklarını söyleyen birçok kullanıcının yanı sıra "nazar değmesin" yorumları da geldi...
Birçok kullanıcının güzel yorumlar yaptığı fotoğraf kullanıcılara "20-30 yıl sonra böyle güzel olur muyuz" yorumları yaptırdı. İşte Dilek İmamoğlu ile ilgili bazı yorumlar...
Türkiye’nin Barbie’si kesinlikle Dilek Kaya İmamoğlu’dur bu arada...