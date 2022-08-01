Dilek hemşire ile evlendi hayatı değişti! Nijeryalı Kolo Elazığ'da patron oldu
Nijeryalı Bilal Rabiu Kolo, okumak için geldiği Elazığ'da Dilek hemşire ile evlendi. Evlilikten sonra Kolo, yepyeni bir hayata yelken açtı. 'Eşim olmadan hiçbir yere varamazdım' diyerek minnettarlığını ifade etti.
2010 yılında Nijerya’dan Elazığ’a okumak için gelen Bilal Rabiu Kolo (32), Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi ve ardından yüksek lisansını tamamladı.
Kolo, aynı zamanda bir yandan okurken bir yandan da dil kurslarında çalışmaya başladı. Dilek hemşire ile evlenen ve bir çocukları olan Kolo, Elazığ’da yeni bir hayata başladı.
Kolo, ardından en büyük hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. İngiltere merkezli bir dil okulu ile görüşen Kolo, bayilik almaya hak kazandı.
Ataşehir Mahallesi’nde bir yer kiralayarak 60 öğrenci kapasiteli okulunu açan Kolo, yeni dönem için kayıtlara başladı. 7 bin 756 kilometreden gelerek Elazığ’da kendi işinin patronu olan Kolo, çalışkanlığı ve azmi ile herkese örnek oluyor.