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Dilek hemşire ile evlendi hayatı değişti! Nijeryalı Kolo Elazığ'da patron oldu

İhlas Haber Ajansı
Dilek hemşire ile evlendi hayatı değişti! Nijeryalı Kolo Elazığ'da patron oldu

Nijeryalı Bilal Rabiu Kolo, okumak için geldiği Elazığ'da Dilek hemşire ile evlendi. Evlilikten sonra Kolo, yepyeni bir hayata yelken açtı. 'Eşim olmadan hiçbir yere varamazdım' diyerek minnettarlığını ifade etti.

Dilek hemşire ile evlendi hayatı değişti! Nijeryalı Kolo Elazığ'da patron oldu

2010 yılında Nijerya’dan Elazığ’a okumak için gelen Bilal Rabiu Kolo (32), Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi ve ardından yüksek lisansını tamamladı.

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Dilek hemşire ile evlendi hayatı değişti! Nijeryalı Kolo Elazığ'da patron oldu

Kolo, aynı zamanda bir yandan okurken bir yandan da dil kurslarında çalışmaya başladı. Dilek hemşire ile evlenen ve bir çocukları olan Kolo, Elazığ’da yeni bir hayata başladı.

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Dilek hemşire ile evlendi hayatı değişti! Nijeryalı Kolo Elazığ'da patron oldu

Kolo, ardından en büyük hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. İngiltere merkezli bir dil okulu ile görüşen Kolo, bayilik almaya hak kazandı. 

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Dilek hemşire ile evlendi hayatı değişti! Nijeryalı Kolo Elazığ'da patron oldu

Ataşehir Mahallesi’nde bir yer kiralayarak 60 öğrenci kapasiteli okulunu açan Kolo, yeni dönem için kayıtlara başladı. 7 bin 756 kilometreden gelerek Elazığ’da kendi işinin patronu olan Kolo, çalışkanlığı ve azmi ile herkese örnek oluyor.

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