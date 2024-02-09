Dilber'in kalça dansı Kanal D'yi güldürdü! Reytingler tavan yaptı

Henüz yayın hayatına başlamadan fragmandaki "Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış" sözüyle eleştirilen ardından Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı 'Dilber' karakterinin pavyon dansları ile çok konuşulan dizi İnci Taneleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.