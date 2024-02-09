Dilber'in kalça dansı Kanal D'yi güldürdü! Reytingler tavan yaptı
Televizyon ekranlarının çok konuşulan dizisi İnci Taneleri, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayın hayatına başladığı andan bu yana reytinglerde zirvesini koruyan dizi, üçüncü bölümüyle de birincilik koltuğunu kaptırmadı.
Henüz yayın hayatına başlamadan fragmandaki "Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış" sözüyle eleştirilen ardından Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı 'Dilber' karakterinin pavyon dansları ile çok konuşulan dizi İnci Taneleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Daha ilk bölümden reytinglerde ilk sıraya yerleşen İnci Taneleri reytinglerini artırarak ekran yolculuğunu sürdürüyor.
Geçen hafta tüm seyircilerde 10.69, AB’de 11.39 ve ABC1’de 12.57 reytinge ulaşan İnci Taneleri, son bölümüyle izlenme oranlarını artırdı. Dizi, dün akşam yayınlanan bölümü ile tüm seyircilerde 10.23, AB’de 13.19 ve ABC1’de 13.02 reytinge ulaştı.
Kanal D ekranlarında her perşembe akşamı yayınlanan dizi, Hapisten çıkıp ailesini bir araya getirmeye çalışan Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı 'Azem' isimli bir öğretmenin hikayesini ekrana taşıyor.