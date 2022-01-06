Dilberay'ın eşi İbrahim Karakaş kimdir mesleği ne Dilberay'ın mirasını dolandırıcılara kaptırmış!
Dilberay efsanesini beyaz perdeye taşıyacak filmin fragmanının yayınlanmasının ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan Dilberay'ın eşi İbrahim Karakaş, eşinden kalan tüm mirası dolandırıcılara kaptırdığını itiraf etti.
2019'da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Dilberay'ın hayatının anlatıldığı, başrolünde ünlü sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin'in yarattığı Dilberay filminin fragmanı yayınlandı. Dilberay filminin fragmanını masaya yatıran 2. Sayfa magazin programı sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, film ile görüşlerini almak üzere Dilberay'ın eşi İbrahim Karakaş ile canlı telefon bağlantısı kurdu. Film ile ilgili görüşleri ve Dilberay'ı kaybetmesinin ardından nasıl yaşadığı merak edilen İbrahim Karakaş, Dilberay'ın sevenlerini şoke edecek bir açıklama yaparak, vefat eden eşi Dilberay'dan kalan mirası dolandırıcılara kaptırdığını itiraf etti.
Çocukluğundan itibaren yaşadığı acılara, sefalete ve şiddete Allah vergisi sesinden kuvvet alarak dayanan, böylece Türkiye'nin sevgilisi olmayı başaran Dilber Ay'ın keder dolu hayatını anlatan Dilberay filminden yeni fragman yayınlandı.
Sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin'in sesinden iki unutulmaz Dilber Ay şarkısı da filmden görüntüler eşliğinde fragmanda izleyicilerle buluşuyor. Merakla beklenen film, 4 Şubat'ta vizyonda.
Filmden yeni görüntülerin kullanıldığı fragmanda; sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin'in sesinden Dilber Ay'la özdeşleşen 'Meyrik ( Maraş'tan Bir HaberGeldi)' ve 'Noldu Gardaş' isimli iki türkü kullanıldı.