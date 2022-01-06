Dilberay'ın eşi İbrahim Karakaş kimdir mesleği ne Dilberay'ın mirasını dolandırıcılara kaptırmış!

2019'da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Dilberay'ın hayatının anlatıldığı, başrolünde ünlü sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin'in yarattığı Dilberay filminin fragmanı yayınlandı. Dilberay filminin fragmanını masaya yatıran 2. Sayfa magazin programı sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, film ile görüşlerini almak üzere Dilberay'ın eşi İbrahim Karakaş ile canlı telefon bağlantısı kurdu. Film ile ilgili görüşleri ve Dilberay'ı kaybetmesinin ardından nasıl yaşadığı merak edilen İbrahim Karakaş, Dilberay'ın sevenlerini şoke edecek bir açıklama yaparak, vefat eden eşi Dilberay'dan kalan mirası dolandırıcılara kaptırdığını itiraf etti.