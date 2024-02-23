Dilber elbisesinden sonra yeni akım Azem gözlüğü! Yok satıyor
Yayınlandığı günden beri fenomen olan Yılmaz Erdoğan imzalı 'İnci Taneleri' dizisi şimdi de modaya yön veriyor. Hazar Ergüçlü'nün canladırdığı Dilber karakterinin elbisesi"nden sonra "Azem gözlüğü" satış rekorları kırıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir gözlükçünün vitrininden çekilen görüntüler, Azem'in gözlüklerinin satışa sunulmasıyla ilgi odağı oldu.
Yılmaz Erdoğan'ın imzasını taşıyan, aynı zamanda da başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" dizisi, modaya yön vermeye devam ediyor.
Hazar Ergüçlü'nün Dilber karakterinin straplez elbisesi talep patlaması yaratmışken, şimdi de Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin gözlükleri moda dünyasında zirveye oturdu.
Dizi, yayınlandığı günden itibaren Dilber karakterinin elbisesi ve dansıyla büyük ilgi çekerken, şimdi de Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin gözlükleri moda dünyasında yeni bir akım oluşturdu.
Daha önce Dilber karakterinin giydiği straplez elbise büyük talep görmüş ve hızla tükenmişti.