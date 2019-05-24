Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş ağlayarak anlattı! Son anlarında kimse yoktu

Usta sanatçı Dilber Ay, 29 Nisan günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sanat dünyasını yasa boğan bu acı haberin nedeni için önce kalp krizi dense de Dilber Ay'ın, ayak tırnağını keserken kaptığı iltihabın ölümüne sebep olduğu ortaya çıkmıştı.