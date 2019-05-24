Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş ağlayarak anlattı! Son anlarında kimse yoktu
29 Nisan günü hayatını kaybeden Dilber Ay'ın son anlarını eşi İbrahim Karakaş, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında ağlayarak anlattı.
Usta sanatçı Dilber Ay, 29 Nisan günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sanat dünyasını yasa boğan bu acı haberin nedeni için önce kalp krizi dense de Dilber Ay'ın, ayak tırnağını keserken kaptığı iltihabın ölümüne sebep olduğu ortaya çıkmıştı.
22 yıllık eşi İbrahim Karakaş, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu ve Dilber Ay'ın son anlarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. İbrahim Karakaş, şu cümlelerle hayat arkadaşının son anlarını anlattı:
''Herif benim gözüm kararıyor' dedi. Hemen yerimden kalktım ama ağzını kapattı, dişlerini sıktı. Ağzını açtım, dilini dışarı çıkardım. O feryatlarıma karşıda bir hemşire varmış. Onlar geldi."
"Ambulans biraz geç geldi. Kalp masajı yaptılar. Hastaneye götüreceklerdi, asansörler çalışmıyor. Karga tulumba indirdiler aşağıya. Hastaneye götürdüler. Bindim arabaya gittim. Hastanenin önündeyim. Uğraştılar, uğraştılar. Olmadı. Vefat etti. Hemen sevdim onu… Öyle vedalaştım."