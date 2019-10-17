Dilber Ay'ın çocukları birbirine girdi mirası yüzünden mezarı açılacak
Nisan ayında hayatını kaybeden Diber Ay'ın çocukları arasında miras krizi çıktı. Nüfusta gözükmeyen kızı Filiz, mezarının açılmasını istiyor.
29 Nisan'da hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin usta ismi Dilber Ay'ın oğlu ve kızı miras yüzünden birbirine girdi. Usta sanatçının nüfusunda gözükmeyen kızı Filiz, mirastan yararlanmak istediğini söyleyerek annesinin mezarını açtırmak istediğini söyleyince kıyamet koptu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programına telefonla bağlanan Dilber Ay'ın oğlu ve kızı canlı yayında birbirlerine girdi. Nüfusta annesi Dilber Ay'ın üzerine kayıtlı olmadığını söyleyen Filiz, Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın mirastan kendilerine pay vermediklerini belirterek annesinin mezarını açtıracağını söyledi.
Küfürler etmeye başladı: Sinirlerine hakim olmayan Filiz, canlı yayında bağırarak küfür etmeye başladı. Filiz, "İbrahim annemin üçüncü gününde gitti bir daha gelmedi. O gitmiş mirasına sığınıyor. Biz annemin üzerinde görünmüyoruz. Annemin üzerinde bir şeye de hak değiliz. Abim veriyor ama İbrahim beyin ne yapması lazım. Bizi takip etmesi lazım. Bizi bu duruma düşüren İbrahim Bey" diyerek Ay'ın eşini suçladı.
Resti çekti: Dilber Ay'ın kızı Filiz'in mezarını açtıracağını duyan oğlu Ünal ise canlı yayında resti çekerek şunları söyledi: ''220 metre yerlerinizi vereceğim dedim ben size. Mirasın dörtte üçü bana kaldı. Allah için bir hak var. Ben hepsini niye alayım?