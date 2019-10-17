Dilber Ay'ın çocukları birbirine girdi mirası yüzünden mezarı açılacak

Küfürler etmeye başladı: Sinirlerine hakim olmayan Filiz, canlı yayında bağırarak küfür etmeye başladı. Filiz, "İbrahim annemin üçüncü gününde gitti bir daha gelmedi. O gitmiş mirasına sığınıyor. Biz annemin üzerinde görünmüyoruz. Annemin üzerinde bir şeye de hak değiliz. Abim veriyor ama İbrahim beyin ne yapması lazım. Bizi takip etmesi lazım. Bizi bu duruma düşüren İbrahim Bey" diyerek Ay'ın eşini suçladı.