Dilber Ay hayatını kaybetti son fotoğrafları ortaya çıktı

Akraba ziyareti nedeniyle Ankara'ya giden Sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, rahatsızlanarak saat 22.05'te ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 63 yaşındaki Dilber Ay'ı hayatta tutmak doktorlar, yaklaşık bir saat çaba sarf etti. Dilber Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.