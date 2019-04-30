Dilber Ay hayatını kaybetti son fotoğrafları ortaya çıktı
Sanatçı Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Dilber Ay’ın vefatından bir gün önce yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.
Akraba ziyareti nedeniyle Ankara'ya giden Sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, rahatsızlanarak saat 22.05'te ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 63 yaşındaki Dilber Ay'ı hayatta tutmak doktorlar, yaklaşık bir saat çaba sarf etti. Dilber Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Düzce'de toprağa verilecek: Acil Servis Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, Dilber Ay'ın saat 22.05'te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00'da hayatını kaybettiğini bildirdi. Sanatçı Dilber Ay'ın Düzce'de toprağa verileceği belirtildi.
'Dünyayı İyilik Kurtaracak' isimli platformun sorumluluğunu yapıyordu: Dilber Ay’ın, bir süredir 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' isimli platformun Yenidoğan sorumluluğunu yaptığı öğrenildi. Platformun gönüllülerinden polis memuru Mustafa Şahin’in, Dilber Ay’ın vefatından bir gün önce yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı.
Tedavi görüyordu: Bu arada Dilber Ay’ın, diz kapaklarındaki rahatsızlıktan dolayı bir süredir özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.