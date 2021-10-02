Dilber Ay filmi için tam 9 kilo aldı Büşra Pekin son hali nasıl?
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan ve oyunculuğu ile kısa sürede adından söz ettiren güzel oyuncu Büşra Pekin, şu sıralar yeni filmi Dilberay'ın gösterime girmesi için gün sayıyor. Film için 9 kilo alan Büşra Pekin'in son hali ansıl oldu?
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan ve başarılı oyunculuğu ile yıldızı kısa sürede parlayan genç ve başarılı oyuncu Büşra Pekin 2019 yılında hayatını kaybeden ünlü türkücü Dilberay'ın hayatını oynadı.
2021 yılı içinde gösterime girmesi beklenen Dilber filminde türkücünün gençliğini ve son yıllarını oynayan Büşra Pekin film için dış görünüşünde büyük değişim yaşadı.
Büşra Pekin fazla kilolarını vermek için uzun süren bir diyet programı uygulamış, spor desteği ile de tam 15 kilo vermişti. Bambaşka biri olan Pekin, verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olmuştu.
Oyuncu Büşra Pekin, geçen yıl 15 kilo vermişti. Şimdi de Dilber Ay’ın hayatını oynamak için 9 kilo aldı. "Dilber Ay’ı oynamak büyük sorumluluk" dedi.