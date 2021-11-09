Dilara Kurşun 'son kez' gittiği eski sevgilisi tarafından ormana kaçırılıp istismar edildi
2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve profesyonel olarak modellik yapan Dilara Kurşun, geçtiğimiz Haziran ayında eski sevgilisi tarafından önce kaçırılarak ormanlık alana götürüldü. Dilara Kurşun, burada cehennemi yaşadı. Kurşun'un, eski sevgilisinin 'son bir kez görüşelim' sözlerine kandığı ortaya çıktı.
Ünlü manken Dilara Kurşun (25) geçtiğimiz Mayıs ayında ayrılmak istediği 28 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından "son buluşma" bahanesiyle aracına bindirip ormanlık alana götürdü.
Adeta dehşeti yaşayan manken Dilara Kurşun ormanda eski erkek arkadaşının cinsel saldırısına maruz kaldı. Elinden kurtularak kaçtığı eski sevgiliyle hukuk önünde hesaplaşmak isteyen Kurşun yargıya her şeyi bir bir anlattı.
25 yaşındaki ünlü model Dilara Kurşun, 28 yaşındaki Tufan Kılıç'la birlikteydi. Çift geçtiğimiz Mayıs ayında ilişkilerini bitirme kararı aldı. İddiaya göre Kılıç, Kurşun'dan ayrılmak istemiyordu.
Ayrıldıkları süre içerisinde genç kadını telefonla arayarak rahatsız etmeye başlayan Kılıç, ünlü modelin oturduğu sitede ise olay çıkartmaya çalışıyordu. Tufan Kılıç, 16 Haziran günü akşam saatlerinde yeniden eski sevgilisini aradı.