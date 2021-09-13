Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı doğum günü partisi 'ayin'e benzetildi
Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye ettiği ilginç tişörtle gündeme gelen Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nun, Zülfaris Sinagogu'nda gerçekleşen kırmızı temalı doğum günü sosyal medyayı yıktı! Parti vahşi temasıyla ayine benzetildi ve sinagogda yapıldığı için tepki topladı.
Lady Gaga, Rihanna gibi dünyaca ünlü starları giydiren ve geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye ettiği tişörtün 'satanik ögeler içermesiyle' gündeme gelen Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu 31'inci yaşını kutladığı özel konseptli doğum günüyle Sosyal medyada deprem etkisi yarattı. Yaptığı tasarımlarla son dönemde epey konuşulan Dilara Fındıkoğlu kırmızı temalı bir doğum günü partisi düzenledi. Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nun özel temalı doğum gününe katılan şarkıcı Aleyna Tilki, influencer Duygu Özaslan ve Survivor 2020 şampiyonu Cemalcan Seven de kostümleriyle en az Dilara Fındıkoğlu kadar konuşuldu.
17 Eylül’de 31 yaşına girecek olan tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, artık müze olarak hizmet veren Karaköy’deki Zülfaris Sinagogu’nda erken doğum günü partisi düzenledi.
Fındıkoğlu'nun özel temalı doğum gününden paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Kimi sosyal medya kullanıcısı oldukça sanatsal ve cesur bulurken, kimileri de doğum günü konseptini, dress code (kıyafet kuralı) ve giyim stillerini oldukça 'vahşi' buldu ve doğum gününden çok bir ayin havasında olduğunu söyleyerek eleştirdiler.
Doğum gününün sinangoda yapılması ise bazı kullanıcılar tarafından rahatsız edici bulunarak eleştiri topladı.