Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı doğum günü partisi 'ayin'e benzetildi

Lady Gaga, Rihanna gibi dünyaca ünlü starları giydiren ve geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye ettiği tişörtün 'satanik ögeler içermesiyle' gündeme gelen Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu 31'inci yaşını kutladığı özel konseptli doğum günüyle Sosyal medyada deprem etkisi yarattı. Yaptığı tasarımlarla son dönemde epey konuşulan Dilara Fındıkoğlu kırmızı temalı bir doğum günü partisi düzenledi. Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nun özel temalı doğum gününe katılan şarkıcı Aleyna Tilki, influencer Duygu Özaslan ve Survivor 2020 şampiyonu Cemalcan Seven de kostümleriyle en az Dilara Fındıkoğlu kadar konuşuldu.