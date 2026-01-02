Dilara Ege Çevik her şeyi itiraf etti! O partilerde meğer neler dönüyormuş
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilara Ege Çevik'ten peş peşe itiraflar geldi. Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partileri hakkında konuşan Çevik, partilerine referans olmadan gidilemediğini ve düzenlenen 3 partiye katıldığını itiraf etti.
Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilara Ege Çevik'in ifadesi ortaya çıktı. Uyuşturucu kullandığını itiraf eden Çevik, Kasım Garipoğlu'nun yalısında verdiği uyuşturucu partilerinde neler yaşandığını ve kimlerinin katıldığını açıkladı. Garipoğlu'nun düzenlediği 3 partiye katıldığını itiraf eden fenomen isim partilerine referans olmadan gidilemediğini belirtti.
Para karşılığı herhangi bir cinsel ilişki yaşamadığını söyleyen Çevik, Paris'te düzenlenen uyuşturucu partisini de anlattı.
UYUŞTURUCUYU KİMİN VERDİĞİNİ SÖYLEDİ
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre Çevik, firari iş insanı Kasım Garipoğlu ve ortağı Gökmen Kadir Şeynova’nın düzenlediği uyuşturucu partilerine katıldığını kabul ederek, Bodrum’da bir yatta düzenlenen partide “Gio” lakaplı bir kişinin kullanması için kendisine kokain verdiğini anlattı.
İLK TEMASI ANLATTI
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan Sercan Yaşar'ın da arasında iki ismin de işletmeciliğini yaptığı Çeşme Alaçatı'daki Eggsandbacks isimli mekanda bir dönem işletme müdürlüğü yaptığını ve Yaşar'ı da buradan tanıdığını dile getiren Çevik, "Daha sonra da Delgada isimli firmada 2024 sonuna kadar çalıştım. Sonra herhangi bir işte çalışmadım. Yakın zamanda kendi krem markamı kurup e-ticaret işi yapmaya başladım. Bu işlerin yanında aynı zamanda sosyal medya fenomenliği yapmaktayım." dedi.