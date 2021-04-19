Dilara Aksüyek ile Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay o halde yakalanınca utandılar
Dilara Aksüyek ve Onur Bay çifti, arasındaki tüm buzlar eridi, ikili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyorlar.
Aralarındaki 9 yaş fark olmasıyla adlarından bir hayli söz ettiren Dilara Aksüyek ve Onur Bay ilişkilerindeki krizleri aştılar. Hem birbirlerine hem de ilişkilerine ikinci bir şans veren ünlü çift, geçtiğimiz gün Cihangir'de kameraların objektifine takıldı.
İkili, sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklerini gezdirirken arkadaşlarıyla karşılaştı. Grup koyu sohbet halindeyken Aksüyek, sevgilisi Onur Bay'a dönerek, sarıldı.
Bununla da yetinmeyen Dilara Aksüyek, Bay'ın kulağını ısırıp, sevgi gösterisinde bulundu. Ardından görüntülendiklerini fark eden çift, utangaç tavırlar sergiledi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Dilara Aksüyek, sevgilisinin yanından hızlıca uzaklaşıp, bir markete girdi. Çıkışta tekrar Bay'ın yanına gelen ünlü oyuncu, daha sonra hızlı adımlara evinin yolunu tuttu.