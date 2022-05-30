Dilara Aksürek cesur kıyafetleriyle Cihangir'de! "Sevgilinin değil, işimin peşindeyim"
Son olarak Baba dizisinde Elif karakterine hayat veren 34 yaşındaki Dilara Aksüyek, erkek arkadaşıyla Cihangir'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Erkek arkadaşının yüzünü gizlemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.
Oyuncu Dilara Aksüyek önceki akşam Cihangir’deki Susam adlı mekandan adının Doruk olduğu öğrenilen erkek arkadaşıyla çıkarken görüntülendi.
Dilara Aksüyek, yüzünü gizlemeye çalışan arkadaşı için “Doruk benim çok samimi arkadaşım. Onun kaçmasına, yüzünü saklamasına bakmayın. Çok utangaç, bu tür şeylerden hoşlanmıyor” dedi.
Oyuncu, aralarında hiçbir şey olmadığını söyledi: “Sevgili peşinde değil, işimin peşindeyim. Bir ilişkim olsaydı mutlaka haberiniz olurdu, çünkü ben saklayan biri değilim.
Dilara Aksüyek, kıyafet seçimiyle ilgili sorulara gülerek yanıt verdi: “Kıyafetim gayet normal. Her zamanki giyim tarzım bu, ilk kez mi görüyorsunuz?”