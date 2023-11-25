Dilan ve Engin Polat'ın mali müşaviri itirafçı oldu her şeyi tek tek anlattı! "Naylon fatura miktarı 1 milyar TL"
Engin Polat - Dilan Polat soruşturmasında, avukat Ahmet Gün'ün yanında çalışan mali müşavir Zümrüt Yerebakan'ın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Tutuklu olan Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformlarının dökümlerini CD içinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu.
Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında, avukat Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan'ın emniyetteki ifadesine SABAH ulaştı. Yerebakan, MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformlarının dökümlerini CD içinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu.
Firmaların önce yabancıya devrinin yapıldığını, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildiğini, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlediğini söyleyen Yerebakan, Gün'ün kurduğu sistemi detaylarıyla anlattı.
1 milyar liranın üzerinde naylon fatura
MASAK raporunda Gün tarafından kesilen naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.
Tehdit edildiğini söyledi
Gün'ün nasıl ifade vermeleri gerektiği konusunda kendisine talimatlar verdiğini aktaran Yerebakan, aleyhine ifade vermemesi için de kendisini tehdit ettiğini kaydetti.