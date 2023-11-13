Dilan ve Engin Polat kaç yıl ceza alacak? Çiftin eski avukatı Çağdaş Çelik açıkladı!
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları gibi bir dizi iddiayla geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Çiftin ne kadar ceza alacağı merak konusuyken, eski avukatları Çağdaş Çelik'ten açıklama geldi.
Kısa süre içerisinde yaşadıkları inanılmaz yükselişle MASAK'ın radarına takılan Dilan ve Engin Polat çifti, geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Polat çiftiyle birlikte avukatları Ahmet Gün ve Haydar Enes Çetinkaya da gözaltına alınmış, Ahmet Gün tutuklanmış; Enes Çetinkaya ise serbest bırakılmıştı.
Çiftin bir diğer avukatı Çağdaş Çelik ise çiftin kara para aklama iddialarıyla tutuklanmalarının ardından dosyadan çekildiğini açıklamıştı.
"İlk celseye 7-8 ayları var"
Tele1'den Burçin Atılgan'a konuşan Avukat Çağdaş Çelik, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.