Dilan ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Herkes tahliye mi olacaklar derken...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.