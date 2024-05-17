Dilan ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Herkes tahliye mi olacaklar derken...
Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmesi sonrasında Dilan ve Engin Polat için de tutuksuz yargılama yapılabileceği iddiaları gündem olmuştu. Geçtiğimiz aylarda bir suçtan beraat eden Polat çiftiyle ilgili yeni gelişmeyi gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı açıklamayla duyurdu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı. Aylık tutukluluk incelemesini yapan Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat ve Engin Polat dahil olmak üzere tutuklu şüphelilerin, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçundan tahliyesine karar vermişti.
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilen Dilan Polat ve Engin Polat, cezaevinden çıkamamıştı.