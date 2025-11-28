Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti gece vakti ölümden döndü! Trafik kazası geçiren çiftin durumu nasıl?

Meleklerin Aşkı ve İstanbullu Gelin dizileriyle tanınan ve izleyicisinin gönlünde taht kuran oyuncu Berkay Hardal, 2019 yılında meslektaşı Dilan Telkök ile hayatını birleştirmişti. Önceki yıl ilk kez anne ve baba olan ünlü çift, oğullarına Noyan adını vermişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla herkesin ilgisini ve beğenisini toplayan çift, geçtiğimiz gece büyük bir trafik kazası geçirdi. Ölümden dönen çiftin durumu hakkında ilk açıklama geldi.