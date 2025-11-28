Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti gece vakti ölümden döndü! Trafik kazası geçiren çiftin durumu nasıl?
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinin yeni bebeği olmuştu. Ünlü çift geçtiğimiz gece ölümden döndü. Büyük bi trafik kazası atlattıklarını duyuran Dilan Telkök ve eşi Berkay Hardal'ın sağlık durumları nasıl?
Meleklerin Aşkı ve İstanbullu Gelin dizileriyle tanınan ve izleyicisinin gönlünde taht kuran oyuncu Berkay Hardal, 2019 yılında meslektaşı Dilan Telkök ile hayatını birleştirmişti. Önceki yıl ilk kez anne ve baba olan ünlü çift, oğullarına Noyan adını vermişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla herkesin ilgisini ve beğenisini toplayan çift, geçtiğimiz gece büyük bir trafik kazası geçirdi. Ölümden dönen çiftin durumu hakkında ilk açıklama geldi.
Sosyal medyada sık sık paylaşımlarıyla gündem olan ikili, bu kez korkutan bir haberle adlarından söz ettirdi. Uzun süredir paylaşım yapmayan Dilan Telkök, takipçilerinin “Neden yoksunuz?” sorularına yanıt vererek ağır bir trafik kazası geçirdiklerini açıkladı.
Telkök, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Öncelikle merakınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Maalesef geçen gece İzmir dönüşü büyük bir trafik kazası geçirdik. Şükür ki karşı taraf da dahil olmak üzere hepimiz sağ kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış.”