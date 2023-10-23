Dilan Polat'tan sonra Nez Demir'in de mallarına el konuldu! Ağlayarak Dilan Polat'ı suçladı
Kara para soruşturması kapsamında tüm mallarına el konulan Dilen-Engin Polat çifti, yakın arkadaşları bir fenomeni de yaktı. Dilan Polat'ın eski ortağı ve arkadaşı sosyal medya fenomeni Nez Demir'in de tüm malvarlığına el konuldu. Nez Demir, sosyal medyada gözyaşlarına boğuldu.
Dilan Polat ve Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haftalardır Türkiye gündeminin birinci sırasında. Son olarak başsavcılık konuya dair açıklama yaparak ailenin mal varlığına el konulduğunu duyurdu.
Bu süreçte Polat'ın eski ortağı ve bir dönem yakın dostu olan Nez Demir'in güzellik merkezine de bu soruşturma sıçradı. Her ne kadar fenomen konuyla alakası olmadığını söylese de Nez Demir'in mal varlığına da el konuldu.
Ağlayarak isyan etti
Fenomen sosyal medyada açıklama yaparak şunları söyledi: "Arkadaş kurbanıyım. Yeni şirketlerimin ismi geçen şirketlerle ilişkisi yok, 3 yıl önce olan ortaklıkta da bir sıkıntı yok. Devlet de diyor ki inceleyene kadar tedbirimi bir koyayım. Peki benim buradaki mağduriyetim ne olacak? Servetim yok, el koyulacak bir şeyim yok, böyle şeylerin içinde olmak bile onur kırıcı benim için."
"Ben bu incelemenin herkesten daha çok hızlı sonuçlandırılmasını istiyorum. Bana tedbir geldi 40 yıllık esnaf babama geldi, ben maaş ödüyorum, kira ödüyorum... Bütün yetkililere rica ediyorum, beni gözaltına da alabilirler, ifadeye de çağırabilirsiniz, koşa koşa gelirim lütfen."