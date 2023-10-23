Dilan Polat'tan sonra Nez Demir'in de mallarına el konuldu! Ağlayarak Dilan Polat'ı suçladı

Ağlayarak isyan etti

Fenomen sosyal medyada açıklama yaparak şunları söyledi: "Arkadaş kurbanıyım. Yeni şirketlerimin ismi geçen şirketlerle ilişkisi yok, 3 yıl önce olan ortaklıkta da bir sıkıntı yok. Devlet de diyor ki inceleyene kadar tedbirimi bir koyayım. Peki benim buradaki mağduriyetim ne olacak? Servetim yok, el koyulacak bir şeyim yok, böyle şeylerin içinde olmak bile onur kırıcı benim için."