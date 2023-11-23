Dilan Polat'ın rakibi Banu Parlak yine gözaltına alındı! Glock tabancalı şov başını yaktı...
Kara Para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'la kavgalı olan güzellik salonu sahibi şarkıcı Banu Parlak gözaltına alındı. Parlak'ın, sosyal medyada tabanca ile yaptığı paylaşım nedeniyle başının derde girdiği öğrenildi.
Şarkıcı ve sosyal fenomen Banu Parlak'ın sosyal medya hesaplarından silah paylaşımı yapması üzerine İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde Banu Parlak, yaptığı silahlı paylaşımlar sebebiyle gözaltına alındı.
Evinden ruhsatsız Glock tabanca çıktı
Parlak’ın Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda, 1 adet Glock Gen 5 marka ruhsatsız tabanca, silaha ait 9 adet 9x19mm mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Banu Parlak Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Parlak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.