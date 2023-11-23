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Dilan Polat'ın rakibi Banu Parlak yine gözaltına alındı! Glock tabancalı şov başını yaktı...

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Dilan Polat'ın rakibi Banu Parlak yine gözaltına alındı! Glock tabancalı şov başını yaktı...

Kara Para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'la kavgalı olan güzellik salonu sahibi şarkıcı Banu Parlak gözaltına alındı. Parlak'ın, sosyal medyada tabanca ile yaptığı paylaşım nedeniyle başının derde girdiği öğrenildi.

Dilan Polat'ın rakibi Banu Parlak yine gözaltına alındı! Glock tabancalı şov başını yaktı...

Şarkıcı ve sosyal fenomen Banu Parlak'ın sosyal medya hesaplarından silah paylaşımı yapması üzerine İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Dilan Polat'ın rakibi Banu Parlak yine gözaltına alındı! Glock tabancalı şov başını yaktı...

Soruşturma çerçevesinde Banu Parlak, yaptığı silahlı paylaşımlar sebebiyle gözaltına alındı.

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Dilan Polat'ın rakibi Banu Parlak yine gözaltına alındı! Glock tabancalı şov başını yaktı...

Evinden ruhsatsız Glock tabanca çıktı

Parlak’ın Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda, 1 adet Glock Gen 5 marka ruhsatsız tabanca, silaha ait 9 adet 9x19mm mermi ele geçirildi.

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Dilan Polat'ın rakibi Banu Parlak yine gözaltına alındı! Glock tabancalı şov başını yaktı...

Gözaltına alınan Banu Parlak Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Parlak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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