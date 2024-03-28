Dilan Polat'ın kayınvalidesi "1 milyoncu" oldu
Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, internetten 1 TL'lik sağlık ürünü satmaya başladı.
Şükran Polat, sosyal medya hesabından ürün satışları yapmaya başladı. Ödem ve sindirime iyi geldiğini iddia ettiği bir ürünün reklamını yapan Şükran Polat'ı sosyal medya kullanıcıları eleştirdi.
Oğulları, gelini ve eşi cezaevinde olan Şükran Polat sosyal medya hesabından sağlık ürünü reklamı yapınca tepki gördü. Şükran Polat'a "Kara para suyunu çekince '1 milyoncu' oldu" yorumları yapıldı.
Şükran Polat, geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise AKP'ye tepki göstererek, "Bu zulmü bizlere yaşatanlar, sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı!" ifadelerini kullanmıştı.
Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Can Doğu, Kürşat Polat ve Sezgin Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.