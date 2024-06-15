Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu tahliye edildi! Son hali şaşırttı

4 Kasım 20203 tarihinde kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla Dilan ve Engin Polat çifti tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu bulunan isimler arasında Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ile kardeşi Can Doğu da vardı.