BIST 10.471
DOLAR 32,77
EURO 35,09
ALTIN 2.457,99

Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu tahliye edildi! Son hali şaşırttı

|
Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu tahliye edildi! Son hali şaşırttı

Aylardır hepimizin yakından takip ettiği Dilan ve Engin Polat çiftinin duruşması geçtiğimiz günlerde görüldü. Duruşma sonucunda Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tahliyesine karar verildi. Can Doğu tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi.

Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu tahliye edildi! Son hali şaşırttı

4 Kasım 20203 tarihinde kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla Dilan ve Engin Polat çifti tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu bulunan isimler arasında Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ile kardeşi Can Doğu da vardı.

16
Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu tahliye edildi! Son hali şaşırttı

Herkesin yakından takip ettiği Polatlar davasında ilk tahliyeler gerçekleşti. Dilan ve Engin Polat çifti hakkında haber beklenirken Sıla ve Can Doğu tahliye edildi.

26
Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu tahliye edildi! Son hali şaşırttı

Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu, tahliye edildikten sonra ilk kez görüntülendi. Doğu'nun Sıla Doğu'ya göre daha iyi durumda olduğu gözlemlenen Can Doğu'nun son hali dikkat çekti.

36
Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu tahliye edildi! Son hali şaşırttı

Can Doğu'nun o görüntülerine; 'Zayıflamış', 'Yorgun görünüyor', 'Çok bitkin' gibi yorumlar yapıldı.

46