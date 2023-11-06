Dilan Polat'ın cezaevinde ilk gün istekleri! Dilan Polat bakın cezaevinde ne giyecek?

Emniyetteki sorgusunda da savcılık ve hakimlik sorgularında da sürekli ağlayan ve mahkemede bayılan Dilan polat, ağlayarak girdiği cezaevinde ağlamaya devam ediyor. Dilan Polat, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ilk gününde tansiyon sorunu nedeniyle revire kaldırıldı. Dilan Polat'ın cezaevi yönetiminden talep ettiği isteği ise evrak eksikliği nedeniyle onaylanmadı. Dilan Polat'ın cezaevinde dolabında tutup giyebileceği kıyafetleri ise belli oldu.