Dilan Polat'ın cezaevinde ilk gün istekleri! Dilan Polat bakın cezaevinde ne giyecek?
Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. Kadın cezaevinde ilk gününü tek kişilik karantina koğuşunda geçiren Dilan Polat, çocuklarıyla telefon görüşmesi yapmak istedi ancak izin verilmedi. Öte yenden Dilan Polat cezaevinde giyebileceği kıyafetler belli oldu.
Emniyetteki sorgusunda da savcılık ve hakimlik sorgularında da sürekli ağlayan ve mahkemede bayılan Dilan polat, ağlayarak girdiği cezaevinde ağlamaya devam ediyor. Dilan Polat, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ilk gününde tansiyon sorunu nedeniyle revire kaldırıldı. Dilan Polat'ın cezaevi yönetiminden talep ettiği isteği ise evrak eksikliği nedeniyle onaylanmadı. Dilan Polat'ın cezaevinde dolabında tutup giyebileceği kıyafetleri ise belli oldu.
Şatafatlı hayatının her anını paylaşarak tepki çeken Dilan Polat, Marmara Kadın Kapalı Cezaevi'ne girerken gözyaşlarını tutamadı. Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk gününün detayları da ortaya çıktı. Dün sabah cezaevine giriş yapan Polat, işlemlerin ardından geçici koğuşa götürüldü ancak bir şey yemediği için tansiyon sorunu yaşadı. Bunun üzerine bir süre revirde kaldı.
Çocuklarıyla görüşmek istedi ama...
Fenalaşan Polat'ın cezaevindeki ilk gününde revir koğuşuna kaldırıldığı öğrenildi. Polat'ın çocuklarıyla telefonda görüşme isteğine cezaevi yönetiminden 'Evraklarınız yok' denilerek onay çıkmadı.
Çocuklarım beni böyle görmesinler
Polat, "Evraklarınız eksik. Evraklarınız bugün hazırlansa bile sizin telefon gününüz Cuma. İsterseniz sesli, isterseniz görüntülü görüşebilirsiniz" yanıtını aldı. Dilan Polat, yetkililere "Çocuklarım beni burada görsün istemiyorum. Cezaevi ortamıyla gözükmek istemiyorum" dedi.