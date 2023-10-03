Dilan Polat'ın avukatı ödedikleri vergiyi canlı yayında açıkladı, sunucular şoke oldu
Dilan Polat'ın avukatları 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda avukatlara Polat'ın yıllık cirosu ve ödediği vergi soruldu. Avukatın cevabını duyan sunucular şok içerisinde kaldı. Öte yandan Dilan Polat'ın canlı yayına bağlanarak avukatına söyledikleri dikkat çekti.
Dilan Polat lüks yaşantısıyla ve hakkındaki iddialarla gündemde olmaya devam ediyor.
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Polat'ın avukatları son olarak 2. Sayfa'ya konuk oldu. Müge ve Gülşen avukatları adeta köşeye sıkıştırdı.
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Dilan Polat'ın cirosu ve ödediği vergi de avukatlara soruldu. Dilan ve Engin Polat'ın mali avukatı Ahmet Gün önce ne diyeceğini bilemedi ardından şunları söyledi:
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"4 firması var şahsı var tek tek önümde olması lazım tahmini nereden baksan 7 milyona yakın vergi ödemiştir"
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